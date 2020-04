Coronavirus, Cozzoli: «Bonus ai collaboratori primo intervento diretto da Sport e Salute»

«Questa mattina fino alle 13 ci sono stati altri 36mila sms per le prenotazioni, e a questo proposito voglio ringraziare Tim e il suo ad Luigi Gubitosi per gli sforzi prodotti in brevissimo tempo per costruire il sistema di prenotazione sms, e 11mila domande ricevute, che si aggiungono ai dati di ieri, con il sito che è passato da 45 navigatori al minuto della scorsa settimana a 34mila al minuto con 445mila utenti nella giornata». Sono le parole del presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, nella sua prima intervista dove enuncia alcuni dei dati che sono stati registrati sul sito e sulla piattaforma creata per i 600 euro di bonus stanziati dal governo a fronte dell'emergenza coronavirus. Numeri che si aggiungono alle 15.227 domande completate sulla piattaforma 'Cura Italià di ieri con 17.179 utenti registrati. «Anche il sistema di prenotazione per sms sappiamo che è stato apprezzato per evitare il sovraffollamento sul sito», ha aggiunto Cozzoli. «Questo è il primo intervento in assoluto di sostegno diretto ad operatori sportivi da parte di Sport e Salute, con l'obbiettivo di dare valore a chi opera nello sport. Il Governo ha voluto, per il nostro tramite, riconoscere la dignità del lavoro sportivo».



Al momento sono disponibili 50 milioni di euro ma è intenzione del ministro dello sport Vincenzo Spadafora di aumentare la cifra a disposizione. «Allo stato ora è così, in questo ambito Sport e Salute è il braccio operativo dello Stato nello sport per la promozioni dello sport di base e dei valori educativi dello sport, e l'erogazione dell'indennità è la prima di una serie di azioni concrete e immediate a sostegno dello sport e soprattutto delle associazioni e delle società sportive e dilettantistiche. Con la cifra attualmente a disposizione possiamo soddisfare circa 83mila persone. L'obbiettivo del Governo, appena sarà possibile, è non soltanto quello di far ripartire lo sport di tutti, i bambini, gli over 65 e le situazioni di disagio sociale, ma dare le opportunità alle associazioni sportive e alle società, di ripartire. Quindi organizzare ed implementare delle attività sportive». «Il Governo e anche Sport e Salute sono consapevoli che possiamo e dobbiamo fare di più, non soltanto per aumentare la cifra nel decreto legge di aprile, ma soprattutto attraverso un pacchetto di misure di rilancio più corposo e continuativo nel tempo che sostenga le società e le associazioni sportive e dilettantistiche», ha aggiunto il presidente di Sport e Salute.



Cozzoli ha poi sottolineando che «questa è una grande opportunità, da una parte per sostenere i collaboratori sportivi in questa fase emergenziale, dall'altra anche per mappare questo mondo. Oggi non c'è un dato complessivo, magari anche segmentato, che possa dare un quadro d'insieme del lavoro sportivo. Sport e Salute ovviamente non potrà che ottemperare al decreto legge e al decreto ministeriale che hanno previsto una serie di step, anche ai fini delle domande che potrebbero essere in soprannumero, ovviamente noi ne informeremo il MEF e il Ministro Spadafora che assumeranno le loro determinazioni, però la piattaforma è stata anche costruita nel rispetto della privacy per poter disporre dei dati a cui faceva riferimento il ministro Spadafora, quindi è una grande opportunità per il mondo sportivo per avere una mappatura più ampia degli operatori che ne fanno parte».

