Yates positivo al Covid, si ritira dal Giro. Vegni: «Tamponi rapidi a chi lo chiede»

Simon Yates è costretto ad abbandonare il Giro d'Italia. Il corridore della Mitchelton-Scott è risultato positivo a un tampone per il Covid-19, il cui risultato è stato comunicato questa mattina. Il britannico occupava la 21/a posizione in classifica generale, con un ritardo di 3'52" dalla maglia rosa Joao Almeida. Secondo quanto reso noto dalla squadra, Yates ha dei sintomi molto lievi, ed è stato portato via da un'ambulanza per essere messo in isolamento.

Matteo Beltemacchi, medico sociale della squadra, ha affermato: «Simon aveva la temperatura leggermente alta ieri sera dopo la tappa. Abbiamo quindi chiesto al comitato organizzatore di svolgere un test rapido, che è risultato positivo. I sintomi sono molto lievi e per il resto gode di buona salute. Tutti gli altri corridori e membri dello staff sono risultati negativi».

GLI ORGANIZZATORI

«Oramai i guai sono cominciati da metà agosto con la caduta di Remco Evenepoel, da allora non ne va dritta una». Sono le parole del direttore della Corsa rosa, Mauro Vegni all'AdnKronos. «Stiamo controllando a richiesta tutti quelli che ce lo chiedono con i tamponi rapidi - ha spiegato Vegni - Stiamo facendoli in attesa che tra domenica e lunedì si svolgano quelli già programmati. Al momento siamo tranquilli anche guardando i numeri degli altri paesi: un caso su duemila persone non mi sembra un problema, il vero tema è lo stimolo a stare attenti».

