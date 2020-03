Cliff Diving World Series, l'inizio del campionato posticipato ad agosto

Per rispondere alle attuali preoccupazioni per la salute pubblica e per seguire i suggerimenti e le direttive delle autorità sanitarie nazionali e internazionali, l'inizio della nuova stagione della Red Bull Cliff Diving World Series è stato rinviato all'agosto del 2020. L’Organizzazione sta lavorando ad un nuovo calendario per garantire a tutti i fan un'altra stagione di emozioni e di tuffi mozzafiato. © RIPRODUZIONE RISERVATA