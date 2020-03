Coronavirus, Chimenti: «Rischia di slittare anche la Ryder Cup Roma '22. Olimpiadi? La vedo dura...»

Ultimo aggiornamento: 14:31

«È un momento di straordinaria difficoltà per il mondo del golf con i tornei tutti sospesi, è la prima volta che viene bloccato tutto e si fa sempre più completo il rischio rinvio della Ryder Cup di quest'anno. Fortunatamente è a settembre e manca ancora del tempo ma se dovesse accadere di conseguenza potrebbe essere spostata anche la Ryder 2022 in programma a Roma». Fotografa così il difficile momento causato dell'emergenza coronavirus il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, all'Adnkronos. «Il rinvio della Ryder Cup (sfida biennale tra Stati Uniti ed Europa ndr) non sarebbe una "prima volta", c'è stato un precedente nel 2001 con l'attacco alle Torri Gemelle quando ci fu il rinvio di un anno. Speriamo non accada, anche perché -sottolinea il n.1 Fig- senza tornei è anche difficile decidere chi merita di giocarla».Chimenti è pessimista anche sulle Olimpiadi di Tokyo: «E' un problema serissimo, se non ricominciano presto a giocare la vedo molto dura. In relazione al discorso qualificazione per i Giochi per diversi atleti sappiamo già ma per altri è tutto da decidere». «Ho sentito Francesco Molinari - prosegue il n.1 della Federgolf - il quale dice che le Olimpiadi secondo lui di questo passo sarà molto difficile farle, ha dubbi su tutto, manca troppo poco tempo all'appuntamento di luglio. Con 30 anni di esperienza sulle spalle sono portato a pensare che non ci sia nulla da fare, a catena si sposterà tutto. Non penso a uno spostamento di qualche mese, se si posticipano lo si fa di 1-2 anni».