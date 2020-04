Coronavirus, cancellato anche The Open, la gara più antica di golf

Anche la 149esima edizione dell'Open, la più antica gara di golf al mondo, è stata cancellata a causa dell'emergenza da coronavirus. La decisione è stata ufficializzata oggi dagli organizzatori della R&A: non si è dunque cercata unàaltra data per disputare The Open. Ad ospitare la gara, il prossimo luglio, sarà il Royal St Georgès Golf Club, a Sandwich (Inghilterra), la stessa sede prevista per l'edizione di quest'anno, mentre la 150esima edizione slitta al 2022, e si svolgerà a St Andrews, in Scozia. © RIPRODUZIONE RISERVATA