Ciclismo: ​Vanhoucke preso a pugni da un automobilista durante l'allenamento

Harm Vanhoucke, cicilsta del team Lotto Soudal, preso a pugni in faccia da un automobilista mentre era in allenamento in Belgio. Il fatto è accaduto ieri ad Aalbeke, nelle Fiandre, e lo ha raccontato lo stesso Vanhouke sulla sua pagina Facebook. «Un messaggio che preferirei non pubblicare. Verso le 12 (di sabato, ndr) sono stato aggredito da un uomo robusto, sui 40-50 anni. Questo è tutt'altro che normale. Se qualcuno conosce questa persona, per favore mi mandi un messaggio». La dinamica è simile a quanto accade sempre più spesso: il conducente ha mandato fuori strada il ciclista e dopo un breve diverbio l'ha pestato: «è uscito in modo aggressivo, l'ho invitato a tenersi a distanza, dopo di che mi ha colpito deliberatamente in faccia diverse volte». © RIPRODUZIONE RISERVATA