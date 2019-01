Coppa del Mondo di pista, pioggia di medaglie per l’Italia a Hong Kong

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si tinge di azzurro anche l’ultima giornata di gare a Hong Kong per la sesta prova della Coppa del Mondo di pista, con l’oro di Martina Fidanza nello Scratch.Dopo la vittoria a Cambridge della scorsa settimana l’azzurra si ripete, conquistando la volata finale contro l'australiana Alex Martin-Wallace e la belga Jolien D'Hoore, rispettivamente medaglia d'argento e di bronzo.Ancora una volta pioggia di medaglie per l’Italia della pista che chiude questa spedizione asiatica con un bottino di due ori e due leadeship nell'inseguimento a squadre, maschile e femminile, un bronzo nel madison donne con la coppia Confalonieri-Balsamo ed il secondo posto nella classifica UCI di specialità.Nella giornata di oggi va registrato anche il risultato di Letizia Paternoster che chiude ai piedi del podio la prova dell’omnium.Il quartetto azzurro formato da Filippo Ganna, Francesco Lamon, Liam Bertazzo e Davide Plebani attualmente è al comando della Challenge UCI con 4200 punti davanti alla Danimarca (3600 punti) al Team HUUB WATTBIKE TEST, terzo con 3400 punti.Anche le donne con Letizia Paternoster, Elisa Balsamo, Martina Alzini e Marta Cavalli sono al comando Coppa UCI con 5050 punti davanti alla Gran Bretagna, seconda con 3700 punti e alla Nuova Zelanda, terza con 3500 punti.Questi splendidi risultati, ottenuti ad un mese dal Mondiale in Polonia e a un anno dalle Olimpiadi di Tokyo, fanno ben sperare per l’Italia che si ta preparando al meglio per questi importanti appuntamenti.