Coppa del mondo, anche le donne in gara sulla Saslong: è la prima volta

Per la prima volta la Val Gardena ospiterà le gare femminili di Coppa del mondo. Il 17 e il 18 dicembre, infatti, si terranno sulla Saslong una discesa e un Super G. Le due gare, oltre a una combinata, si sarebbero dovute svolgere in Val d'Isère, in Francia, ma a causa della mancanza di neve sono state cancellate. La Fis si è così rivolta agli organizzatori della Val Gardena, che hanno subito dato la loro disponibilità. Ora sono stati perfezionati gli ultimi dettagli organizzativi ed è stato dunque dato l'ok alla Fis. Lunedì 16 dicembre si disputerà una discesa di allenamento. Martedì ci sarà la gara di discesa, mentre mercoledì si svolgerà il Super G. © RIPRODUZIONE RISERVATA