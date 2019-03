Coppa del Mondo donne, vince Puechner nella finale di Soldeu, Fanchini è quarta

La Fanchini esce a testa alta ma non finisce sul podio. L'austriaca Mirjam Puechner ha vinto a sorpresa la discesa alla Finale di Soldeu. Seconda la tedesca Viktoria Rebensburg in 1.32.94 e terza la svizzera Corinne Suter in 1.32.99. La coppa di disciplina è andata secondo previsione alla austriaca Nicole Schmidofer, oggi 11/a. Nadia Fanchini 4/a in 1.33.11. Sofia Goggia ha invece ha chiuso 6/a in 1.33.26: era in ritardo già ai primi intermedi ma autrice di un rush finale travolgente ma non sufficiente. Poi c'è Nicol Delago 7/a in 1.33.29 che, contrariamente a Goggia, era in netto vantaggio sino alla parte finale dove ha però perso tutto. Chiude Federica Brignone 14/a in 1.34.04. La gara è stata interrotta per una decina di minuti dopo la brutta caduta con infortunio della austriaca Cornelia Huetter, subita soccorsa e portata in ospedale. Domani a Soldeu tocca al superG, gara in cui nel 2016 proprio nella località dei Pirenei si impose l'azzurra Federica Brignone. Per la conquista della coppa di disciplina sono in corsa la statunitense Mikaela Shiffrin con 300 punti, Tina Weirather del Liechtenstein con 268 e Nicole Schmidhofer con 253. Assente è invece la norvegese Ragnhild Mowinckel, infortunatasi ieri in prova, che ha 247 punti.

