Strepitosa Brignone: vince lo slalom gigante di Killington

Ultimo aggiornamento: 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sensazionale Federica Brignone: grazie a una seconda manche strepitosa l'azzurra vince lo slalom gigante di Killington e conquista la nona vittoria in carriera davanti alla norvegese Ragnild Mowinckel e all'austriaca Stephanie Brunner. Per quanto riguarda le altre azzurre Marta Bassino ha chiuso al'undicesimo posto con due manche di fatto senza errori, nelle quali è mancata un po' di velocità per poter ambire a un piazzamento migliore. Per Irene Curtoni è arrivato un quattordicesimo posto a pari merito con la norvegese Stjernesund: si è difesa nella prima parte provando a conservare il vantaggio su Katharina Liensberger, in quel momento al comando, poi ha rallentato un po' troppo perdendo decimi preziosi. Non si sono qualificate alla seconda manche Elena Curtoni e Karoline Pichler, così come Francesca Marsaglia e Roberta Midali che non hanno portato a termine la propria prova.