Coppa del Mondo, la squadra di fioretto azzurro vince a Tokyo. Terzo posto per le ragazze

L'Italia di fioretto maschile torna sul gradino più alto del podio. Dopo i due secondi posti conquistati nelle prime due gare stagionali, a Bonn ed a Parigi, il quartetto italiano vince la tappa di Tokyo. La sfida finale ha visto la squadra azzurra (Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà) superare gli Stati Uniti col punteggio di 45-43. Il successo interrompe un digiuno in Coppa del Mondo che durava dal 22 gennaio 2017, quando i quattro alfieri azzurri conquistarono il podio di Parigi. Terzo posto invece per la squadra femminile, che sale sul gradino più basso del podio nella tappa di Saint Maur. nella finale per il 3/o posto, l'Italia (che ha 'riaccoltò Elisa Di Francisca e Martina Batini dopo le rispettive maternità, insieme ad Alice Volpi e Camilla Mancini) è stata fermata sul 45-37 dagli Stati Uniti. © RIPRODUZIONE RISERVATA