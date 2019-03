Coppa America, venti di pace: c'è l'accordo sui "ritardatari"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla Coppa America, almeno per ora, è calata la pace. Magari vigile e un po' armata, ma almeno si guarda avanti ed è confermato che i Challenger in gioco sono ufficialmente sei. Oltre a Luna Rossa, Ineos Team UK e America Magic, gli sfidanti della prima ora, anche Stars and Stripes, Dutch Sail e Malta Altus Challenge, i ritardatari. Per avere un quadro chiaro è necessario fare un passo indietro e tornare alle 17, ora di Auckland, dello scorso 30 novembre. E soprattutto al comunicato stampa con il quale il Defender annunciava di aver accettato ulteriori tre challenger e si dichiarava speranzoso che facesse lo stesso il Challenger of Record, cioè il primo challenger, cioè Luna Rossa/Circolo Vela Sicilia, col quale va concordata ogni modifica del Protocollo che disciplina la 36° Coppa America, anche i eventuali ritardati pagamenti. Da quel momento però silenzio assordante, sussurri e grida, indiscrezioni, più o meno pilotate e la conferma che i tre ritardatari siano accettati non arriva.IL NODOSi viene anzi a sapere di un'azione pendente davanti al Collegio Arbitrale previsto dal Protocollo. È a questo punto che si intuisce che il problema principale riguarda i soldi. Si perché per giocare, è prevista una tassa di ingresso che per chi abbia sfidato tempestivamente, cioè Luna Rossa, American Magic e Ineos Team UK, è di 2 milioni di dollari US cash più 1 milione in performance bond. Mentre per i ritardatari sale a 3 milioni più 1 di performance bond. Il punto sul quale l'Arbitration Panel deve decidere è la legittimità o meno della concessione di una dilazione di pagamento ai ritardatari. Questione risolta positivamente a seguito della gita a Auckland di Patrizio Bertelli, anima di Luna Rossa e quindi del Challenger of Record, con alcuni dei suoi, tra i quali Matteo Plazzi, che lunedì sera, durante la Tavola Rotonda a Roma in occasione de Il Velista dell'Anno, anticipa che con gli incontri di persona, gli angoli si sono un po' smussati. Poche ore dopo, nella notte, da Auckland l'annuncio del raggiunto accordo.L'INTESAI ritardatari potranno pagare il milione dovuto a rate: 250 mila entro il 1° aprile, 750 mila entro il 30 ottobre, e il performance bond entro fine aprile. Quello che non è chiaro è se i ritardatari, ma magari anche qualcuno dei primi tre challenger, abbiano già versato nelle casse dei kiwis i 2 milioni della tassa d'iscrizione alla Coppa. Si saprà. Patrizio Bertelli col suo volo down under intanto ha risolto l'empasse. Oltre al capo dei kiwi Grant Dalton, ha tra l'altro incontrato il sindaco di Auckland al quale ha esposto la propria visione dell'America's Cup Village e probabilmente ha detto che, come a Valencia, sarà Renzo Piano a progettare la base italiana. Annunciato poi lo slittamento a primavera 2020 della prima prova delle America's Cup World Series , data realistica per costruire e testare i nuovi scafi volanti con i quali si correrà la Coppa a marzo 2021 a Auckland.