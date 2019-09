Rugby, contro la Georgia al Galles basta un tempo, ora tocca ai samoani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giochiamo un po': i georgiani hanno fatto un dispetto al Galles. I Lelos hanno sì perso per 43-14, ma è come se nel primo tempo avessero detto ai loro avversari "Divertitevi pure, poi facciamo i conti". Qualcuno obietterà che è stato il Galles, atteso dalla sfida con l'Australia domenica 29 settembre, a tirare i remi in barca ed è senz'altro così, ma la faccia di Warren Gatland nella ripresa non era proprio delle più distese.Per cui, nel primo tempo meta facilissima di Jonathan Davies (clamoroso errore di Biggar nel tentativo di trasformazione centralissimo: palo!), piazzato di Biggar e ancora segnature di Tipuric, Adams e Liam Williams per il 29-0 con tanto di bonus offensivo all'intervallo. Tutta la differenza tra la squadra che ha vinto il Sei Nazioni e quella che sogna di andarci, a spese dell'Italia.Nella ripresa, un'altra Georgia. Per i Lelos attacchi tutta velocità e capocciate, solita difesa spaccaossa e tanta resistenza anche con l'uomo in meno per il giallo a Bregvadze (0-0 il parziale). Dunque mete di Mamukashvili (43'), da una maul monumentale, e di Chilachava (69') spalmando un paio di placcatori qui e là. E tante risate da parte del ct neozelandese Milton Haig e del suo assistente, l'inglese Graham Rowntree, beccati dalle telecamere.In mezzo è George North a risolvere: prima (65') lancia con un calcetto telecomandato Tomos Williams, poi (76') è lui stesso ad allungare il conto dei suoi sul 43-14.Questo il riassunto dell'unico match che ha animato la quarta giornata al Mondiale di Giappone 2019.Domani, 24 settembre, alle 12.15 italiane (diretta streaming su www.rugbyworldcup.com), debutto delle Samoa che saranno opposte alla Russia, a Kumagaya. Per gli Orsi russi sarà invece la seconda uscita in 5 giorni dopo la discreta performance con il Giappone.Ricapitolando:IL PALINSESTO DELLA RAI26 settembre – Italia - Canada – Ore 9:35 (Rai2)29 settembre – Australia - Galles – Differita ore 17:20 (RaiSport + HD)4 ottobre – Sudafrica - Italia – Ore 11:35 (Rai2)5 ottobre – Inghilterra - Argentina – Ore 9:45 (RaiSport + HD)12 ottobre – Nuova Zelanda - Italia – Ore 6:35 (Rai2)12 ottobre – Inghilterra - Francia – Ore 10 (RaiSport + HD)19 ottobre – Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)19 ottobre – Quarti di finale – Ore 12:05 (RaiSport + HD)20 ottobre – Quarti di finale – Ore 9 (RaiSport + HD)20 ottobre – Quarti di finale – Ore 12:05 (RaiSport + HD)26 ottobre – Semifinale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)27 ottobre – Semifinale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)1 novembre – Finale 3/4 posto – Ore 9:50 (RaiSport + HD)2 novembre – Finale – Ore 9:50 (RaiSport + HD)RISULTATIFase preliminare1 Ven 20 Sett A Giappone - Russia 30-10 Tokyo Stadium2 Sab 21 Sett D Australia - Fiji 39-21 Sapporo Dome3 Sab 21 Sett C Francia - Argentina 23-21 Tokyo Stadium4 Sab 21 Sett B Nuova Zelanda - Sudafrica 23-13 International Stadium Yokohama5 Dom 22 Set B Italia - Namibia 47-22 Hanazono Rugby Stadium6 Dom 22 Sett A Irlanda - Scozia 27-3 International Stadium Yokohama7 Dom 22 Sett C Inghilterra - Tonga 35-3 Sapporo Dome8 Lun 23 Sett D Galles - Georgia 43-14 City of Toyota Stadium9 Mar 24 Sett A Russia - Samoa 12:15 Kumagaya Rugby Stadium10 Merc 25 Sett D Fiji - Uruguay 7:15 Kamaishi Recovery Memorial Stadium11 Gio 26 Sett B Italia - Canada 9:45 Fukuoka Hakatanomori Stadium12 Gio 26 Sett C Inghilterra - Stati Uniti 12:45 Kobe Misaki Stadium13 Sab 28 Sett C Argentina - Tonga 6:45 Hanazono Rugby Stadium14 Sab 28 Sett A Giappone - Irlanda 9:15 Shizuoka Stadium Ecopa15 Sab. 28 Sett B Sudafrica - Namibia 11:45 City of Toyota Stadium16 Dom 29 Sett D Georgia - Uruguay 7:15 Kumagaya Rugby Stadium17 Dom 29 Sett D Australia - Galles 9:45 Tokyo Stadium18 Lun 30 Sett A Scozia - Samoa 12:15 Kobe Misaki Stadium19 Mer 2 Ott C Francia - Stati Uniti 9:45 Fukuoka Hakatanomori Stadium20 Mer 2 Ott B Nuova Zelanda - Canada 12:15 Oita Stadium21 Gio 3 Ott D Georgia - Fiji 7:15 Hanazono Rugby Stadium22 Gio 3 Ott A Irlanda - Russia 12:15 Kobe Misaki Stadium23 Ven 4 Ott B Sudafrica - Italia 11:45 Shizuoka Stadium Ecopa24 Sab 5 Ott D Australia - Uruguay 7:15 Oita Stadium25 Sab 5 Ott C Inghilterra - Argentina 10:00 Tokyo Stadium26 Sab 5 Ott A Giappone - Samoa 12:30 City of Toyota Stadium27 Dom 6 Ott B Nuova Zelanda - Namibia 6:45 Tokyo Stadium28 Dom 6 Ott C Francia - Tonga 9:45 Kumamoto Stadium29 Mar 8 Ott B Sudafrica - Canada 12:15 Kobe Misaki Stadium30 Mer 9 Ott C Argentina - Stati Uniti 6:45 Kumagaya Rugby Stadium31 Mer 9 Ott A Scozia - Russia 9:15 Shizuoka Stadium Ecopa32 Mer 9 Ott D Galles - Fiji 11:45 Oita Stadium33 Ven 11 Ott D Australia - Georgia 12:15 Shizuoka Stadium Ecopa34 Sab 12 Ott B Nuova Zelanda - Italia 6:45 City of Toyota Stadium35 Sab 12 Ott C Inghilterra - Francia 10:15 International Stadium Yokohama36 Sab 12 Ott A Irlanda - Samoa 12:45 Fukuoka Hakatanomori Stadium37 Dom 13 Ott B Namibia - Canada 5:15 Kamaishi Recovery Memorial Stadium38 Dom 13 Ott C Stati Uniti - Tonga 7:45 Hanazono Rugby Stadium39 Dom 13 Ott D Galles - Uruguay 10:15 Kumamoto Stadium40 Dom 13 Ott A Giappone - Scozia 12:45 International Stadium YokohamaCLASSIFICHE(Tra parentesi la differenza punti)Pool A: Irlanda 5 (+24), Giappone 5 (+20), Samoa 0, Russia 0 (-20), Scozia 0 (-24).Pool B: ITALIA 5 (+25), Nuova Zelanda 4 (+10), Canada 0, Sudafrica 0 (-10), Namibia 0 (-25).Pool C: Inghilterra 5 (+32), Francia 4 (+2), Stati Uniti 0, Argentina 1 (-2), Tonga 0 (-32).Pool D: Galles 5 (+29), Australia 5 (+18), Uruguay 0, Figi 0 (-18), Georgia 0 (-29).Quarti di Finale41 Sab 19 Ott – QF1: 1 Pool C - 2 Pool D 9:15 Oita Stadium42 Sab 19 Ott – QF2: 1 Pool B - 2 Pool A 12:15 Tokyo Stadium43 Dom 20 Ott – QF3: 1 Pool - 2 Pool C 9:15 Oita Stadium44 Dom 20 Ott – QF4: 1 Pool - 2 Pool B 12:15 Tokyo StadiumSemifinali45 Sab 26 Ott – SF1: QF1 - QF2 10:00 International Stadium Yokohama46 Dom 27 Ott – SF2: QF3 - QF4 10:00 International Stadium YokohamaFinali47 Ven 1 Nov – Finale terzo posto 10:00 Tokyo Stadium48 Sab 2 Nov – Finale 10:00 International Stadium Yokohama