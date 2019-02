Coni, spin accelerator, start up di idee per lo sport

Una startup che si rivolge a realtà che propongono soluzioni tecnologiche per atleti, club e appassionati di sport. Con la presentazione di oggi al salone d'onore del Coni parte la seconda edizione di Spin Accelerator, l'iniziativa promossa da Trentino Sviluppo in collaborazione con Provincia autonoma di Trento, Università di Trento e Hype Sports Innovation che si propone come il più grande acceleratore mondiale per startup dedicate allo sport. A porgere i saluti iniziali è stato il presidente del Coni Giovanni Malagò: «Qui si parla di un'opportunità e un'offerta di 'call of ideas'. Cosa penso della tecnologia nello sport? Abbiamo 386 discipline sportive, in ognuna di queste ci può essere qualcosa che la tecnologia può inventare per consentire a quella disciplina di essere più credibile». A presentare il progetto del 2019 sono stati Rossana Ciuffetti, direttrice della Scuola dello Sport del Coni, Sergio Bettotti, direttore del Dipartimento artigianato, commercio, promozione, turismo e sport della Provincia autonoma di Trento e Paolo Pretti, direttore operativo di Trentino Sviluppo, oltre a Itay Ingber del network israeliano Hype Sports Innovation e alla madrina dell'evento, la campionessa paralimpica Martina Caironi, che raccoglie il testimone della prima edizione di Juri Chechi. Nel 2018 la sfida è stata colta da 276 startup a livello mondiale, di cui 65 al programma di Spin Accelerator Italy per 130 ore di formazione con 30 mentor internazionali e un Demo Day durante il quale le 10 imprese finaliste hanno incontrato gli investitori. Le idee sono state delle più varie: dagli allenamenti virtuali di hockey ai sensori indossabili per recuperare la forma, fino alle app per trovare i migliori allenatori, ai dispositivi per prevenire gli infortuni e alle piattaforme di e-game. Vincitore della prima edizione italiana è stato il team di Wearit, startup padovana che ha proposto un sistema di dispositivi tecnologici installati negli scarponi in grado di valutare la qualità della sciata. La scadenza per partecipare a Spin Accelerator Italy è il 15 marzo 2019.

