Coni, Spadafora boccia la delibera sulla "finestra lunga" delle elezioni dei presidenti federali

Il ministero dello Sport ha appena inviato una lettera al Coni nella quale viene in sostanza bocciata la «finestra lunga» per le elezioni del Comitato olimpico e delle federazioni. Gli uffici del ministero guidato da Vincenzo Spadafora hanno comunicato che la delibera votata il 2 luglio, che prevedeva una finestra da settembre 2020 a fine 2021 per le elezioni a seguito del rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, risulta in contrasto con la normativa vigente «che non contempla l'ipotesi di proroga della durata del mandato degli organi» di Coni e federazioni «oltre il formale termine di legge». La lettera riconosce «l'assoluta straordinarietà dovuta all'emergenza epidemiologica» che «non ha consentito il regolare svolgimento» di Olimpiadi e Paralimpiadi. Secondo fonti del ministero è già allo studio un intervento normativo per superare il problema.