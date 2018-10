Coni, Petrucci: «Voterò a favore, ma non sono entusiasta dell'autoriforma»

Sull'autoriforma della giustizia sportiva «voterò a favore, ma non sono entusiasta». Lo ha detto il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, rivolgendosi al presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante il Consiglio nazionale. «Non posso essere entusiasta quando si toglie a una federazione la giustizia endofederale, che fa parte della storia delle federazioni anche a livello internazionale. Nemmeno il calcio è responsabile, ma è mio dovere dire che oggi come Fip abbiamo perso un pò di autonomia», ha aggiunto Petrucci sollevando una serie di interrogativi. «Siamo sicuri che i tempi di Coni e Tar saranno più veloci? E poi, sulle segnalazioni anonime: qualsiasi persona che voglia massacrarne un'altra potrà mandare una segnalazione anonima. Ci rendiamo conto di quello che succederà? I giudici devono conoscere lo sport». A Petrucci ha subito risposto Malagò facendo notare che «per ciò che riguarda l'ammissione ai campionati è sempre stato così, con un unico grado che si chiamava Alta Corte di Giustizia. L'autorità vigilante -ha fatto notare riferendosi al governo- era partita bypassando completamente la giustizia sportiva, è stato un grandissimo successo politico del Coni far sì che questo non potesse avvenire».

Ultimo aggiornamento: 16:49

