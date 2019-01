Stella d'oro al Santa Lucia basket

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Santa Lucia accende un’altra stella nel suo firmamento di successi. Questa volta è d’oro, consegnata dal Cip Lazio, il comitato paralimpico regionale, nel corso della cerimonia per le benemerenze 2017 che si è tenuta nella sala del Carroccio in Campidoglio. Il presidente Mohamed Sanna Ali, insieme al capitano Matteo Cavagnini e ai giocatori della squadre di serie A e B sono stati premiati da Luca Pancalli, presidente del Cip nazionale, e da Daniele Frongia, assessore di Roma Capitale per lo sport e le politiche giovanili. Alla società gialloblu è stato riconosciuto non solo il successo ottenuto sul parquet di gioco, ma anche tutta l’attività svolta per il reinserimento di tanti disabili alla pratica sportiva. “Ringrazio il Cip Lazio, il presidente Pancalli e l’assessore Frongia. Per noi questa stella ha un profondo significato, ci gratifica del lavoro che abbiamo svolto in questi anni, degli allenamenti e dei ragazzi che abbiamo fatto innamorare del basket”, ha dichiarato il presidente Sanna Ali, le cui parole sono state confermate anche da Pancalli: “Queste benemerenze sottolineano il lavoro svolto quotidianamente dalle nostre società sportive, che garantiscono il diritto allo sport e permettono rendere anche i disabili cittadini attivi”.