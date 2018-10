Coni, Giorgetti: «E' una riforma non una rivoluzione»

«Mi sembra, come al solito, che ci sia anche un pò di enfasi rispetto a queste prospettive rivoluzionarie. Diciamo riformatrici, questo sì». Lo dice il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, a margine di un evento a Palazzo Chigi, al termine dell'incontro con il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulla bozza della Legge di Bilancio riguardanti la possibile nascita di un ente denominato 'Sport e Salutè spa che dovrebbe sostituire l'attuale Coni Servizi.



«L'incontro con Malagò è stata l'occasione per illustrare i contenuti delle nostre proposte in maniera di sport. Sono proposte che arrivano dal contratto di governo, per cui da un'intesa con il Movimento Cinque Stelle. Adesso queste proposte andranno in parlamento, ci saranno due mesi di approfondimenti e discussioni e anche, ovviamente, con il mondo dello sport e il Coni, quindi con Malagò».



«Se la ripartizione dei fondi alle federazioni nel 2019 sarà ancora compito del Coni? Assolutamente sì». È quanto afferma il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. «Non a caso - prosegue riferendosi alla possibile nascita dell'ente 'Sport e Salutè - abbiamo coniato il termine 'Sport e Salutè, perché pensiamo che lo sport abbia una dimensione sociale e sia collegato anche alle dinamiche della salute e sanitaria. È una visione più ampia, ma il Coni continuerà a conservare delle prerogative che gli affida la Legge».

Ultimo aggiornamento: 17:04

