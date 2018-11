Coni, Giorgetti: «Riforma inserita nella legge di bilancio»

Non ci sarà solo la riforma dei procuratori sportivi nel collegato alla legge di bilancio da approvare entro la primavera 2019, ma anche novità per il mondo del semiprofessionismo e per le piccole realtà, come l'istituzione delle «imprese sportive» e il riconoscimento e la normazione dei «professionisti dello sport». È quanto anticipa in una intervista a Prima Online, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, che aggiunge: «una dimensione dove può inserirsi il mondo del semiprofessionismo, che deve tornare nel calcio, penso alla Lega Pro, perchè il professionismo fino a quel livello non è in grado di reggere». Il «pacchetto sportivo» nella legge di bilancio comprenderà anche il capitolo grandi eventi e il bonus Sport, «una grandissima misura» per il sottosegretario Giogetti, che precisa: «Il bonus rispetto a quello introdotto dal precedente esecutivo si apre alle realtà minori, comprendendo anche il finanziamento per opere di ordinaria amministrazione. Quindi accessibile anche alle palestre che so, che devono rifare gli spogliatoi o ridipingere le pareti».



E poi aggiunge: «Sotto il profilo finanziario i fondi sono raddoppiati rispetto l'anno scorso, spero che me lo lasceranno fare...». Nel collegato alla manovra - aggiunge Giorgetti - sarà inserita dunque la costituzione delle cosiddette imprese sportive, «che si collocano a metà strada tra l'associazionismo sportivo dilettantistico e le grandi società», pensate per quelle «piccole realtà che vogliono darsi una dimensione aziendale». Ma ci sarà anche la definizione e il riconoscimento giuridico della figura del professionista sportivo (istruttori, tecnici e così via che operano per conto proprio), con l'introduzione di una flat tax al 15% sul modello delle norme contenute nel dl fiscale, con burocrazia e contabilitàsemplificate, per dare riconoscimento di diritti e tutele, a cominciare da quelle previdenziali, a queste figure finora gravemente penalizzate.

