La Federazione sport equestri a rischio commissariamento

Dopo la violazione dei dispositivi dell’AGCM (Autoritá Garante della Concorrenza e del Mercato), che ha messo la Fise a rischio di salate multe milionarie, un’altra grave violazione del Presidente e del Consiglio federale mette a dura prova il CONI, che é tenuto a vigilare sulle federazioni. La procura generale dello sport e la procura federale fise dopo mesi di indagini hanno infatti accertato che il consiglio federale ha illegittimamente sciolto il Comitato Regionale Fise Sicilia imponendo un commissario. Dalle indagini, emerge chiaramente che Di Paola e il Consiglio hanno violato le norme statutarie che prevedono il commissariamento di un comitato in caso di “accertate gravi irregolarità di gestione o per gravi o ripetute violazioni dell’ordinamento sportivo”. Nessun accertamento compiuto dal consiglio federale e nessuna grave inadempienza da parte del Comitato Sicilia sono invece le conclusioni delle indagini delle procure. Un altro problema per Malagó e la sua Giunta che dovrá prendere provvedimenti urgenti, proporre il commissariamento fise e rimettere al suo posto il presidente e i consiglieri del comitato regionale Sicilia già pronti a chiedere al governo di vigilare sul corretto operato del CONI e a farsi risarcire per i danni subiti.

Ultimo aggiornamento: 16:57

