Con Nibali, Viviani e Battaglin saranno 49 gli italiani al Giro

Da Vincenzo(Bahrein-Merida) a Elia(Deceuninck-Quick Step), passando per Enrico(Katusha-Alpecin), saranno 49 i corridori italiani al via del Giro d’Italia numero102. Capitani e gregari sabato a Bologna inizieranno la corsa a tappe italiana, che si concluderà il prossimo 2 giugno a Verona. Vincenzo Nibali è il corridore più atteso e cercherà di conquistare il suo terzo Trofeo Infinito dopo quelli del 2013 e 2016. Nella sua Bahrein potrà contare sul l’aiuto del fratello Antonio, ma anche di Domenicocon Damianoe Valerio, corridori di grande esperienza e infine Andrea. “Sono molto calmo alla vigilia di questo Giro - ha spiegato il siciliano in conferenza stampa oggi a Bologna - Come sempre ho preparato bene la gara e ho l'obiettivo di correre al meglio. Abbiamo deciso che il Giro sarà il mio obiettivo principale quest'anno. il Giro è sempre più internazionale, è difficile nominare tutti i favoriti ma al momento Tom, Primoz, Mikele Simonsono i miei rivali più importanti”.Elia Viviani correrà con la maglia di campione italiano e questo per lui è un valore aggiunto che lo spingerà a fare ancora meglio. “La corsa termina nella mia città natale, Verona, e sicuramente voglio completarla. Mi piacerebbe indossare la Maglia Ciclamino sul podio finale come l'anno scorso. Questo è ciò che tiene motivato un velocista fino all'ultimo giorno”.Per la prima volta con la Katusha-Alpecin ci sarà Enrico Battaglin, che al Giro dello scorso anno ha conquistato la quinta tappa oltre a un terzo posto. “Sarò al Giro con un duplice ruolo: vincere delle tappe e aiutarenella classifica generale. Sono interessanti la quarta e la sesta tappa e penso che con Zak potremo fare grandi cose”. La formazione con più italiani è la Bardiani CFS. Il green team avrà 8 corridori nostrani con Enricoal comando è anche la formazione con più giovani. A seguire la Androni Giocattoli con 7 azzurri in cui spiccano i nomi di. Sei sono quelli della Bahrein Merida, mentre con 5 troviamo la Nippo Fantini. Nella formazione di Pelosi ci sarannoche potranno fare cose importanti. Nella Deceuninck di Viviani troveremo anche Erose Fabio. Parlando ancora di capitani Sashaguiderà la EF Educational First, mentre Giacomosarà l’uomo di punta della Dimension Data e potrà contare sull’esperienza di. Davideinvece sarà al comando della Israel Cycling Team e sarà affiancato da. La Trek Segafredo avrà quattro corridori italiani con il bravo. Quattro saranno anche i corridori nostrani nella UAE Emirates coninsieme a. Jacoponella Groupama FDJ non sarà il capitano, ma a lui è affidato il ruolo delicato di guidare Demare nelle volate. Buoni risultati possono arrivare dadella CCC che ha già dato ottimi risultati. Nella Bora-Hansgrohe di Majka c’è invece Davide, che dopo il secondo posto della Liegi-Bastogne-Liegi potrebbe regalare altre sorprese. Ad aiutare invece Miguel Angelnell’Astana ci saranno, corridori molto esperti che sapranno guidare il colombiano sulle nostre strade. Per finire Salvatoresarà l’uomo di esperienza della Ineos, l’ex Sky che in questo Giro punterà sui giovani.