Combinata uomini, sorpresa Crawford: è davanti a Pinturault dopo il SuperG. Tonetti decimo

Una sorpresa davanti a tutti dopo il SuperG. James Crawford guida la combinata maschile ai mondiali di Cortina davanti ad Alexis Pinturault, vincitore delle ultime 4 coppe di specialità. Il canadese chiude col crono di 1:19.95 davanti di otto centesimi al francese. Terzo l'austriaco Vincent Kriechmayr, +0.30, seguito dai connazionali Matthias Mayer a +0.32 e Marco Schwarz, a +0.40. Per quanto riguarda gli azzurri, un ottimo Riccardo Tonetti è decimo a +0.69, bene anche l'esordiente Giovanni Franzoni, (+1.47). Christof Innerhofer, invece, chiude in ritardo di 1.84 da Pinturault. L'appuntamento con lo slalom è per le 15.20.

Ultimo aggiornamento: 12:50

