Cliff Diving World Series, Popovici vince la tappa di Dublino. Iffland da record, 4° posto per De Rose

La tappa più a nord dell’edizione 2019 dellaha riservato agli appassionati una prima sorpresa! Davanti a una folla da record di oltre 145.000 spettatori sui moli del porto di Dùn Laoghaire, Constantin Popovici, diver Olimpico dalla Romania, ha conquistato il miglior punteggio e, almeno temporaneamente, rallentato l’inesauribile serie di successi dalla piattaforma dei 27 metri del campione in carica Gary Hunt, che ha sfiorato la vittoria con meno di due punti di distacco. Al terzo gradino del podio del circuito maschile si è piazzatol’americano David Colturi, in un evento che è stato soggetto a qualche modifica nel suo format abituale per via delle rigide condizioni climatiche e della gelida temperature delle acque (sotto ai 12°C). A garantire la vittoria a Popovici è stata l’esecuzione perfetta del tuffo scelto per l’ultimo round, un salto mortale con 4 capriole in avanti e mezzo avvitamento, valso un meritatissimo 10 della giuria, il primo della carriera del diver rumeno.“È semplicemente fantastico! Non mi aspettavo questa vittoria. Mi sono allenato duramente lo scorso mese, soprattutto nelle ultime due settimane, con questo clima. Quindi sono arrivato preparato, ma non mi aspettavo comunque di vincere. È stata una gara durissima. Gary è da sempre l’avversario più tosto, quindi batterlo per me è stato incredibile.” Commenta così Popovici la sua prima vittoria nella World Series. “C’erano un sacco di persone ad assistere e sono davvero grato che ci fossero tanti spettatori a fare il tifo. È qualcosa che ti motiva e dà una marcia in più. Ci sono gare in cui non c’è pubblico, come nelle Filippine, e questo permette di concentrarsi di più. In altri casi invece sono i tanti spettatori a fare la differenza e darti la giusta carica!”Ottimo risultato anche per il diver azzurro Alessandro De Rose che, gareggiando come wildcard, ha affrontato con coraggio e determinazione le fredde acque di Dublino, dando prova del suo talento e conquistando il quarto posto a un soffio dal podio con meno di due punti di differenza dall’americano Colturi.In campo femminile, la campionessa australiana Rhiannan Iffland è rimasta imbattuta con un formidabile distacco di 30 punti dalla seconda classificata, la canadese Lysanne Richard e con la messicana Adriana Jimenez che chiude il podio con un brillante terzo posto dando prova del suo talento.