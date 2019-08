Cliff Divng World Series, a Mostar Iffland e Hunt conquistano il mondiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È unada record quella che aha conquistato la sesta vittoria consecutiva della stagione, confermandosi campionessa dellaper il quarto anno di fila prima ancora di disputare la finale a Bilbao. Un primato eccezionale, siglato da un tuffo magistrale dal ponte Stari Most nel fiume Neretva, che può arricchirsi ancora di più con l’ultimo appuntamento della stagione.Anche per l’inglesenon è stato necessario attendere la finale di Bilbao perconquistare l’ottavo trofeo Re Kahekili della sua carriera, nonostante a Mostar si sia dovuto accontentare del secondo posto, cedendo il primo scalino del podio a Constantin Popovici.Il diver rumeno è infatti tornato a disputare la gara in Bosnia dopo una pausa di tre mesi dovuta a un brutto infortunio, e ha subito conquistato all’unanimità la giuriacon un tuffo perfetto che è valso ben cinque 10. Ironia della sorte, il secondo tuffo perfetto della storia del Red Bull Cliff Diving realizzato da Popovici, giunge a poche settimane dal primo, eseguito dallo stesso Hunt a Beirut in Libano.Ottima prestazione anche per, che al suo ritorno nella Red Bull Cliff Diving World Series dopo i mondiali FINA a Gwanju in Corea del Sud, ha partecipato alla gara in Bosnia Erzegovina come wildcard, sfiorando il podio per appena 3 punti.“Credo di non aver mai visto tanti 9 nella mia vita. È stata una gara bellissima e sono felice di averne fatto parte” ha commentato così la sua performance De Rose, che con un punteggio di ben tre 9 ½ e due 9 ha dimostrato ancora una volta il suo talento e conquistato un buonissimo quarto posto.La magia di Mostar ha reso memorabile anche questa tappa della World Series 2019, dove i migliori cliff diver del mondo hanno combattuto fino all'ultimo per provare a fermare l'inarrestabile avanzata dei campioni in carica, Gary Hunt e Rhiannan Iffland, senza però riuscire ad impedire loro di mettere le mani sul trofeo con una gara di anticipo.Ora non resta che attendere il 14 settembre per la grande finale della Red Bull Cliff Diving World Series a Bilbao!