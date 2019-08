Doping, positiva Yan Fangxu: per l'opposto della Nazionale stop di 4 anni

Cina ancora una volta nella bufera del doping. La pallavolista Yan Fangxu, oro a Rio 2016 con la nazionale del suo Paese, è stata infatti squalificata per quattro anni per doping dopo essere risultata positiva all'Epo in un controllo a sorpresa. Lo ha reso noto l'agenzia antidoping cinese. Ad un anno dai Giochi olimpico di Tokyo 2020, dove sarà tra le favorite, la Cina perde così l'opposta 24enne, una delle sue giocatrici più rappresentative. © RIPRODUZIONE RISERVATA