Vuelta, Jakobsen si aggiudica la vittoria a El Puig. Domani primo arrivo in salita

Ultimo aggiornamento: 18:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trionfo di Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) nella quarta frazione della Vuelta di Spagna, di 175,5 chilometri da Cullera a El Puig. L’olandese con una volata perfetta si è preso la sua rivincita su Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), vincitore ieri e che oggi ha chiuso al secondo posto davanti a Max Walscheid (Sunweb). Tutto invariato nella classifica generale, con Nicolas Roche che mantiene la maglia rossa di leader davanti a Quintana e Uran. Ha rotto il ghiaccio alla Vuelta Jakobsen, e dopo il settimo piazzamento di ieri, oggi ha conquistato la sua prima vittoria in un grande giro. Vittoria la sua, arrivata presto e a grande velocità, grazie al compagno di squadra, Max Richeze, che lo ha perfettamente pilotato e lanciato verso la vittoria.Luci spente per Fernando Gaviria, che dopo essersi staccato ieri, nel finale di oggi, adatto alle sue caratteristiche, ha chiuso al quarto posto.Ancora una corsa senza colpi di scena in questa Vuelta appena iniziata, dove le uniche cose da segnalare sono il ritiro di Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), terzo al Tour e la caduta, senza grandi conseguenze per Rigoberto Uran, tra i favoriti per la vittoria finale. A10 chilometri dal via è partita una fuga a due con Jelle Wallays (Lotto Soudal) e Jorge Cubero (Burgos-BH), che hanno guadagnano subito terreno, il loro vantaggio massimo è stato di 6’. A 25 chilometri dal finale Jelle Wallays è rimasto da solo al comando, con un vantaggio di 50'', mentre il suo compagno di fuga, si è dovuto arrendere per un guasto meccanico. Dopo 157 chilometri di fuga, anche l’uomo della Lotto-Soudal è stato ripreso, con il gruppo tornato compatto. Gli ultimi 5 chilometri sono stati insidiosi, con 7 rotonde da affrontare. La Movistar con la Jumbo-Visma hanno fatto l’andatura, diventata sempre più alta in vista del traguardo. Rèmi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step) con coraggio ha provato ad allungare, ma il suo tentativo di fuga è stato subito annullato. Max Richeze è stato l’ultimo uomo del treno di Jakobsen, è stato lui a lanciare la volata e a pilotare il suo capitano verso una magnifica vittoria. Bennett è stato costretto ad arrendersi e a prendere la seconda piazza, davanti a Walscheid che ha chiuso in terza posizione.Domani si cambia scenario alla corsa spagnola. Riposeranno i velocisti ed entreranno in scena gli uomini di classifica. La quinta frazione da Eliana all’Observatorio Astofisico, sarà il primo arrivo in salita di questa corsa a tappe. Si percorreranno 170 chilometri, con 3873 metri di dislivello e la salita finale lunga 10,7 chilometri, con pendenze medie al 8%. Sarà una tappa importante che farà la prima selezione.Ordine d’arrivo1. Fabio Jakobsen (DQT) 4:04:162. Sam Bennett (BOH) +4:04:163. Max Walscheid (SUN) +4:04:164. Fernando Gaviria (UAD) +4:04:165. Luka Mezgec (MTS) +4:04:166. Marc Sarreau (GFC) +4:04:167. Szymon Sajnok (CCC) +4:04:168. Amanuel Ghebreigzabhier (TDD) +4:04:169. Jon Aberasturi (CJR) +4:04:1610. Sebastián Molano (UAD) +4:04:16Classifica generale1. Nicolas Roche (SUN) 9:51:142. Nairo Quintana (MOV) +0:023. Rigoberto Urán (EF1) +0:084. Mikel Nieve (MTS) +0:225. Miguel Ángel López (AST) +0:336. Primož Roglic (TJV) +0:357. Sergio Higuita (EF1) +0:378. Wilco Kelderman (SUN) +0:389. Davide Formolo (BOH) +0:4610. Rafal Majka (BOH) +0:46