Vincenzosceglie l’Italia, lo squalo dello Stretto, ha reso noto oggi il suo programma gare, dove le classiche italiane e il Giro saranno i suoi obiettivi.“La nuova prospettiva di calendario è una ventata di positività e ottimismo in un anno, sportivamente parlando, molto complicato. Questo è ciò che ci aspetta, con un programma di grandi eventi raccolto in soli tre mesi”. Con queste parole il campione siciliano ha commentato il nuovo calendario internazionale. Per lui l’esordio dopo lo stop a causa del Coronavirus, sarà a Strade Bianche il primo agosto, per poi continuare con la Milano-Sanremo. “Avere un calendario prettamente italiano, con il Giro ancora al centro dei miei obiettivi, mi rende felice e orgoglioso. In attesa poi di avere aggiornamenti anche sul Mondiale”. La stagione di Nibali al novantanove per cento si svolgerà tutta in Italia, con la corsa rosa al centro, ma ci saranno anche Tirreno-Adriatico e Giro di Lombardia. Il Mondiale per lo Squalo è ancora un’incognita perché la Svizzera non ha confermato se sarà lei a portare avanti la corsa iridata a settembre, o cederla ad altre nazioni. Vincenzo è contento di ripartire ma una stagione così alterata può nascondere delle insidie inaspettate, in particolare quelle legate al meteo. “Le incognite sono tante, sia in termini di preparazione sia nelle gare stesse. Le salite del Giro ad autunno o i 300 km della Milano-Sanremo ad agosto, ad esempio, sono variabili impossibili da prevedere”. Il campione però è pronto ad accettare le nuove sfide e a luglio inizierà il primo ritiro in altura con la squadra. Con lui al Giro ci sarà anche Giulio Ciccone, al servizio del capitano ma pronto anche a lottare per una vittoria e la classifica generale. Per quanto riguarda le corse straniere, le decisioni verranno prese dopo i risultati di agosto con Strade Bianche e Milano-Sanremo.