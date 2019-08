Vincenzo e Antonio Nibali nel 2020 saranno insieme alla Trek-Segafredo

È ufficiale, Vincenzo Nibali per il biennio 2020-2022 correrà con i colori della Trek-Segafredo. Il siciliano però non andrà da solo nel nuovo team, con lui ci sarà anche il fratello Antonio, che ha firmato un contratto di due anni con il team Italo-americano.

La Trek-Segafredo nel suo comunicato ha definito lo squalo dello Stretto, il corridore che non ha bisogno di presentazioni, grazie ai suoi tantissimi successi. Sottolineando come il siciliano sia uno dei sette corridori al mondo, ad aver vinto tutti e tre i grandi giri, Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna, oltre a due Giri di Lombardia e una Milano Sanremo.

“Ho seguito il mio cuore - ha detto Vincenzo Nibali dopo aver comunicato il passaggio alla nuova squadra - Il loro è un progetto molto serio e che guarda al futuro. In questa squadra c’è molta Italia e per me sarà quasi come sentirmi a casa”. Luca Guercilena il General Manager della Trek è molto soddisfatto per il nuovo acquisto. “Avere corridori come Vincenzo in squadra è una grande opportunità per tutti. Siamo certi che con noi cercherà di vincere un altro grande giro e la sua esperienza potrà essere un ottimo insegnamento per i corridori più giovani. Con noi ci sarà anche Antonio, il fratello di Vincenzo. È ancora giovane e potrà crescere ancora”.

Ultimo aggiornamento: 18:01

