Van Avermaet vince il primo Giro delle Fiandre virtuale

Sul traguardo virtuale di Oudenaarde, Greg Van Avrmaet ha vinto il primo Giro delle Fiandre lockdown. Braccia al cielo per il campione olimpico di Rio che corre per la CCC e che, alle sue spalle, si è lasciato Oliver Naesen della AG2R La Mondiale, che ha battuto allo sprint Roche del team Sunweb. Ai piedi del podio Thomas De Gendt della Lotto-Soudal. Alberto Bettiol vincitore dell’ultimo Giro delle Fiandre ha chiuso al dodicesimo posto, mentre Michael Matthews si è arreso dopo venti minuti e non ha concluso la prova.

Un percorso di appena 32 chilometri, con immagini virtuali che si sono alternate ai paesaggi reali del Giro delle Fiandre. Interviste pre gara e poi l’attesa, con i 13 corridori da casa pronti a pedalare sui rulli.

Il giovane della Deceuninck-Quick Step Evenpoel ha subito lanciato la sfida, con Alberto Bettiol (Educational First) alla sua ruota.



Evenpoel ha cercato di organizzare la sua corsa sul Vecchio Kwaremont, ma alle sue spalle Roche lo ha raggiunto con altri avversari. Van Avermaet sul Paterberg ha sferrato il suo attacco. Con un incredibile cambio di ritmo il corridore della CCC è riuscito a fare il vuoto e a tagliare il traguardo con il tempo di 43’17.

Ottima regia e organizzazione per questa prima Classica Monumento virtuale. Sul video c’era in primo piano la strada con la corsa e di lato, piccoli riquadri con i corridori in carne e ossa che pedalavano.

La Ronde Van Vlaanderen lockdown, ha visto al suo via 13 grandi corridori e, nonostante sia stato un evento virtuale, ha fatto registrare un successo di pubblico, che da tutto il mondo si è collegato attraverso social network o il canale YouTube.



Flanders Classics organizzatrice del Giro delle Fiandre, è soddisfatta per la risposta della gente e già sta pensando ad altre iniziative per coinvolgere il pubblico, a casa in questo periodo di stop a causa del coronavirus. La UCI ha cancellato tutte le corse fino a fine maggio, quindi non sarà possibile vedere la Parigi-Roubaix e la Liegi-Bastogne-Liegi. Domenica prossima sarebbe dovuta partire la Roubaix e Aso, proprietaria anche del Tour de France, non ha comunicato se ci sarà la possibilità di assistere alla corsa in modo virtuale.

Ultimo aggiornamento: 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA