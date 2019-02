Prima vittoria di Valverde con la maglia iridata. Lo spagnolo conquista la terza tappa dell’UAE Tour

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alejandro Valverde sul traguardo di Jebel Hafeet, terza tappa dell’UAE Tour, ha conquistato la sua prima vittoria con la maglia iridata, battendo in volata lo sloveno Primoz Roglic, che mantiene la maglia di leader della corsa. Terzo posto per il francese David Gaudu, mentre da sottolineare l’ottimo sesto posto di Davide Formolo, che si è messo in luce nell’ultima parte della corsa. Per lo spagnolo della Movistar quella di oggi è stata la seconda vittoria in carriera sul traguardo di Jebel Hafeet, dopo quella ottenuta lo scorso anno e più che mai ora Valverde è intenzionato a vincere questa corsa a tappe.La frazione odierna caratterizzata dalla salita finale di 12 chilometri è stata animata dalla fuga della Gazprom-RusVelo con Igor Boev e Stepan Kuriyanov e la Novo Nordisk con Charles Planet e Fabio Calabria. La fuga non ha avuto lunga vita e il gruppo, a 80 chilometri dal finale è tornato compatto.La corsa si è infiammata negli ultimi 5 chilometri, quando la Jumbo-Visma ha alzato il ritmo della corsa per difendere la maglia di leader del capitano. Il primo a staccarsi è stato Vincenzo Nibali, seguito poco dopo da Martin. Roglic ha lanciato il suo attacco seguito a ruota da Dan Martin (UAE-Team Emirates) e David Gaudu (Groupama – FDJ). Quando mancavano 2,5 chilometri dal finale a muoversi è stato proprio il campione del mondo, che si è lanciato all’inseguimento del terzetto riprendendoli nell’ultimo chilometro. Lo spagnolo con grande abilità ha lanciato per primo la volata, andando a conquistare la tappa davanti allo sloveno e il francese. In classifica generale al comando troviamo sempre Roglic, con un vantaggio di 14” su Valverde e 39” su Gaudu, mentre Formolo chiude la top 10 a 1’08”.Ordine d'arrivo1 Valverde Alejandro Movistar Team 40 35 4:44:502 Roglič Primož Team Jumbo-Visma 15 20 ,,3 Gaudu David Groupama - FDJ 6 12 ,,4 Buchmann Emanuel BORA - hansgrohe 9 0:045 Martin Dan UAE-Team Emirates 7 0:126 Formolo Davide BORA - hansgrohe 5 0:337 Zakarin Ilnur Team Katusha - Alpecin 3 ,,8 Knox James Deceuninck - Quick Step 2 0:359 Mollema Bauke Trek - Segafredo 1 ,,10 Hirt Jan Astana Pro Team ,,