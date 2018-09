Ciclismo, sfumano i Mondiali 2020 di Vicenza

«Confermo che da parte del Governo, non più tardi di una decina di giorni fa, è stata comunicata l'intenzione di garantire altri 2,5 milioni di euro per l'organizzazione dei Mondiali di Ciclismo 2020 a Vicenza. A questa precisa volontà espressa dal Governo, che si aggiungeva ai primi fondi stanziati, dalla Federazione Ciclistica Italiana è stato risposto che le garanzie erano arrivate oltre il termine ultimo». Lo afferma l'Assessore alla Sport della Regione Veneto, Cristiano Corazzari, intervenendo sulle polemiche rispetto alla presunta mancata assegnazione alla candidatura di Vicenza dei mondiali di ciclismo del 2020. «Premesso che mantengo alcune riserve sulla veridicità dell'assunto -prosegue Corazzari- confermo che in precedenza il Governo di centrosinistra, a fronte di lettere inviate dall'allora Sindaco Variati, dal presidente della Regione Zaia e da alcuni Parlamentari del Pd, non aveva avuto nemmeno la gentilezza di rispondere». «Lieto di essere smentito, ma ho un timore -conclude l'Assessore regionale- e cioè che dietro a certe posizioni federali e politiche si celi un patetico tentativo di mettere le mani avanti rispetto a quanto ben quattro Governi di centrosinistra non hanno fatto».

