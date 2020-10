© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la vittoria della maglia gialla di Parigi al Tour de France, arrivata grazie a Tadej Pogacar, la Uae Team Emirates è pronta a disputare un Giro d’Italia da protagonista. La formazione degli Emirati Arabi punterà soprattutto su Fernando Gaviria e Diego Ulissi, che possono puntare entrambi alle vittorie di tappa. Ma un altro degli uomini più in vista sarà il romano Valerio Conti, che lo scorso anno ha vestito la maglia rosa per una settimana dopo averla conquistata al termine della tappa di San Giovanni Rotondo. In quella occasione il corridore romano era in fuga con Fausto Masnada, che si aggiudicò il successo di tappa, ma il secondo posto valse a Conti il simbolo del primato, ceduto solo all’inizio della terza settimana di corsa.«Per me è davvero bello ed emozionante partecipare al Giro d’Italia 2020 dopo aver indossato il simbolo del primato lo scorso anno. Il Covid-19, fortunatamente, non ha fermato la corsa, anche se si svolgerà in un periodo dell’anno diverso rispetto al solito. Spero che la gara sia emozionante come lo scorso anno».«Sì, ammetto che un po’ mi dispiace che non attraversi le strade della mia grande città».«L’obiettivo del team è soprattutto quello di centrare le vittorie di tappa. Sarà anche il mio obiettivo: mi piacerebbe poter portare a casa un successo. Se poi dovessero essere due… magari».«Secondo me sì, in primo luogo per il clima che in questo periodo rende più difficili le corse. Poi tutti noi abbiamo dovuto svolgere dei lavori che hanno fatto spostare il nostro picco di forma ad ottobre, e questo può comportare differenze importanti per un atleta, perché è un cambiamento importante. Sono quindi sicuro che il Giro regalerà diverse sorprese».«Ho sentito Tadej, siamo amici. Abitiamo nello stesso palazzo a Monaco e spesso andiamo anche a cena insieme quando siamo lontani dalle corse. Oltre ad avergli fatto i complimenti, gli ho suggerito di spegnere il telefono... La stagione è ancora molto lunga e abbiamo bisogno di lui: credo che in questo momento abbia necessità di riposarsi anche mentalmente, oltre che fisicamente».