Ciclismo, Nibali va ko in allenamento: a rischio il Giro d'Italia

Vincenzo Nibali, pluri iridato del Giro d'Italia e campione dell'ancor più noto Tour de France, in mattinata è caduto dalla sua bicicletta durante una regolare sessione di allenamento. Il contraccolpo subito dallo "scalatore" messinese avrebbe arrecato danni al suo polso destro, con il ciclista che sarebbe stato trasferito immediatamente all'ospedale di Lugano per gli accertamenti radiografici di rito, i quali hanno evidenziato una frattura composta del radio destro.

Una brutta notizia in casa Trek-Segrafredo, soprattutto in vista della partenza del Giro d'Italia 2021 prevista per l'8 maggio da Torino. Nibali nella giornata di domani si sottoporrà ad intervento di osteosintesi e quindi la sua presenza alla grande classica ciclistica italiana sembra davvero essere compromessa.

