Ciclismo, la As Roma piange la scomparsa di Piersigilli

Domani non sarà una giornata di festa per la As Roma Ciclismo e per tutto il mondo cittadino delle due ruote. Ci sarà da salutare per sempre, infatti, Carlo Piersigilli una colonna delle bici in giallorosso scomparso domenica scorsa mentre pedalava. Un malore gli è stato fatale. Carlo, 56 anni, lascia moglie e due figlie. Il funerale, purtroppo riservato ai più stretti familiari a causa delle misure anti Covid, ci sarà domani alle 11,30 presso la Parrocchia Santa Maria della Fiducia, in Via Casilina 1837 a Roma.

