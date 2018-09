Mondiali, Valverde: «Sognavo da sempre la maglia iridita»

«È incredibile, davvero incredibile... Non posso non ringraziare i compagni che hanno lavorato instancabilmente per tutto il giorno. Grazie a loro, nelle ultime fasi della gara, mi sono trovato al posto giusto e alla fine ho lanciato la volata. Sapevo che non avrei potuto sbagliare, che la responsabilità era grossa, l'occasione unica. Ho vinto tanto in carriera, ma questa vittoria è la più bella». Così Alejandro Valverde ha commentato la vittoria del Mondiale su strada, conquistata a Innsbruck, battendo allo sprint il francese Romain Bardet. «È sempre stato un sogno indossare la maglia iridata, ero salito per sei volte sul podio, ma non c'ero mai riuscito sul gradino più alto. Non pensavo di riuscirci a 38 anni», conclude il corridore spagnolo. © RIPRODUZIONE RISERVATA