Mondiali, Trentin: «Senza big il gruppo farà la differenza»

Gli otto azzurri di Davide Cassani sono arrivati in Gran Bretagna per il Mondiale su strada, in programma domenica. A guidarli c'è Matteo Trentin, che correrà con i gradi di capitano. Trent'anni compiuti ad agosto e un titolo europeo conquistato lo scorso anno, Matteo al mondiale del 2017 arrivò quarto e ora è pronto per conquistare un posto sul podio iridato.Quando il cittì Cassani le ha comunicato che sarebbe stato il capitano?«Il giorno dopo l'Amstel Gold Race. Ad aprile siamo andati a fare una ricognizione sul percorso di Harrogate e Cassani mi ha detto che era adatto alle mie caratteristiche e che ero la persona giusta per questo ruolo».Come arriva a questo mondiale?«Ho lavorato tanto e mi sento bene».E Italia, come sta?«Siamo una squadra molto versatile, pronta per ogni evenienza. Ulissi è andato bene nelle ultime settimane e potrebbe essere una pedina importante, mentre Colbrelli sarà l'uomo forte per una volata. Moscon e Cimolai , invece, sono quelli che pedalano più forte. Puccio, Visconti e Bettiolo. saranno gli uomini per la prima parte della corsa, mentre Bettiol sarà fondamentale nel circuito».Della nazionale italiana si parla soprattutto come di un gruppo. Ci spieghi cosa vuol dire?«La nostra forza è data dall'insieme dei corridori che compongono la squadra, non dal singolo. Noi corriamo come un gruppo unito e non a caso tutto ci chiamano genericamente gli Azzurri. All'inizio non è facile entrare nella mentalità di questa squadra, ma poi scopriamo tutti il valore del lavorare uno per gli altri. È per questo che anche quando non eravamo i favoriti siamo riusciti a ottenere dei buoni piazzamenti».L'Italia ha vinto gli ultimi due Campionati Europei, ma non riusciamo a conquistare il Mondiale. Cosa ci manca?«Ci manca forse il grande campione e quel pizzico di fortuna che porta alla vittoria».Chi saranno i favoriti per la vittoria?«Il Belgio più di ogni altra nazionale. Hanno 4 uomini che potrebbero essere i protagonisti di una fuga da lontano. Poi c'è Alaphilippe che è stato il dominatore di questa stagione. Ma anche Fulgsang con Lutsenko e la Slovenia. Van der Poel è un fenomeno, ma c'è molta differenza tra un mondiale e una classica».Ce le spiega?«In un mondiale la differenza la fa il circuito e nessuno è imbattibile e non ci sono le dinamiche che si vedono normalmente nei team che corre una classica».Quali sono le caratteristiche del percorso.«La prima parte è piena curve strette e sarà quella che farà le differenze. Bisognerà tenere alta la concentrazione sempre e nutrirsi bene quando si arriverà nel circuito dove si deciderà la gara».Con Antonio Tiberi abbiamo vinto il titolo juniores e sempre più spesso si parla di giovani come professionisti. Anche lei pensa questo?«Ho la convinzione che gli juniores debbano essere trattate per quello che sono e che ai giovani bisogna dare il giusto tempo per crescere senza anticipare le tappe. Tiberi ha fatto una gara meravigliosa, dimostrando di avere una grande personalità, ma ha solo 18 anni e deve crescere. Spero che gli venga lasciato il tempo di maturare e di godersi la sua età anche agonisticamente. Penso che il professionismo debba iniziare con l'under23».