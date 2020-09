Mondiali, Ganna oro a cronometro, primo azzurro nella storia

Filippo Ganna ha conquistato il titolo mondiale nella cronometro su strada di ciclismo disputata oggi a Imola. Il piemontese è il primo azzurro a trionfare in questa prova iridata, che si disputò per la prima volta nel 1994 a Catania. Di 35'54«10 il tempo di Ganna, alla media di 53 km/h.



«Era un sogno per me, sono molto contento. Ho avuto un grande supporto dalla macchina, ringrazio il mio team e la Nazionale azzurra, la Federazione. Negli ultimi tempi ho cercato di tenere lontana da me la pressione: sono abituato a vincere titoli mondiali su pista, questo voglio festeggiarlo con la mia famiglia». Così, a fine corsa, nell'intervista di rito, il neocampione del mondo a cronometro Filippo Ganna, primo azzurro a conquistare il titolo iridato nella storia della prova ciclistica.