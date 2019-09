L'azzurro Samuele Battistella ha conquistato la medaglia d'oro nella gara in linea Under 23 maschile ai mondiali di ciclismo in corso in Gran Bretagna, su un percorso di 173 km tra Doncaster ed Harrogate. Il ventenne veneto è stato preceduto in volata sul traguardo dall'olandese Nils Eekhoff, poi squalificato. Ultimo aggiornamento: 20:03 © RIPRODUZIONE RISERVATA