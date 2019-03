Milano-Sanremo, annunciati i 110 iscritti

Sono stati annunciati gli iscritti all'edizione numero 110 della Milano-Sanremo, in programma sabato. Al via molti campioni del pedale a partire dal campione in carica Vincenzo Nibali. Tra i nomi di spicco il campione del mondo Alejandro Valverde, i vincitori delle passate edizioni Arnaud Demare (2016), John Degenkolb (2015), Alexander Kristoff (2014) con il compagno di squadra Fernando Gaviria, Julian Alaphilippe e il compagno di squadra Elia Viviani. Presenti anche Peter Sagan e il campione olimpico Greg Van Avermaet. © RIPRODUZIONE RISERVATA