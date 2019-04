Alla Liegi-Bastogne-Liegi tutti a caccia di Alaphilippe. L’Italia punta su Nibali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lacambia abito. Scompare la collina degli Italiani con il traguardo ad Ans e torna l’arrivo a Liegi. Stiamo parlando della, la decana delle classiche monumento, conosciuta anche come la corsa degli Italiani, giunta alla sua edizione numero 104. La grande novità sarà nel finale, dove non ci saranno più le colline e si arriverà con 15 chilometri di pianura fin nel centro di Liegi.Un finale così apre possibilità di vittoria a molti più corridori, e anche se un arrivo in volata sembra scontato, in corse così importanti, spesso i finali vengono lasciati alla fantasia dei corridori. Sulla carta il favorito numero uno saràcon la sua Deceuninck-Quick Step. La formazione belga oltre al francese che ha appena vinto la Freccia Vallone e che ha rischiato anche di vincere l’Amstel Gold Race, potrà contare sul vallone, trionfatore dell’ultima Parigi-Roubaix. In gara ci sarà anche il campione mondiale Alejandro, che nel suo palmares vanta quattro vittorie alla Doyenne. Lo spagnolo se in forma può vincere, ma in questo inizio di stagione i risultati importanti ancora non sono arrivati. Ci sarà anche il polaccodella Sky, terzo nel 2014 e nel 2017 e che ora vuole vincere questa corsa. Gli occhi saranno puntati anche sudell’Astana. Il danese ha diversi conti in sospeso con Alaphilippe e questa per lui, potrebbe essere l’occasione del riscatto. Tra i possibili vincitori non possiamo escludereche tenterà l’impossibile per vincere una classica, Dandell’UAE Emirates, condella Sky,della Bora-Hansgrohe eL’Italia non sale sul podio di questa corsa dal 2007, quando a vincere fu Danilodavanti a Valverde e Franck Schleck. Per i nostri colori il favorito principale sarà senza dubbio Vincenzo. Il capitano della Bahrein-Merida ha appena concluso un ottimo Tour of the Alps, piazzandosi sul terzo gradino del podio e la Liegi è la classica che insegue da più tempo.Con il siciliano ci sarà anche Enricodella Katusha Alpecin, corridore che sulle classiche rende bene. Vedremo anche Enricocon la maglia della Dimension Data econdella Bora-Hansgrohe.Il percorso sarà di 256 chilometri con partenza da Liegi, Giro di boa a Bastogne e rientro a Liegi. Le cotes da superare saranno 11 e l’ultima sarà quella di Roche-Aux Faucons: 1300 metri con pendenza all’undici per cento per una lunghezza di 1300 metri, a 15 chilometri dal finale. A 80 chilometri dal finale ci sarà la cote di Stockeu, la più ripida con punte fino al 12%. Come già detto il finale sarà molto diverso rispetto alle edizioni precedenti.I corridori potrebbero sorprendere e l’arrivo in volata, facile da immaginare, potrebbe trasformarsi in un arrivo per un piccolo gruppo.