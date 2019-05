Giro d'Italia, Nibali polemico con Roglic: «Può fare le foto ai miei trofei»

Guarda la classifica e fa una smorfia: «Meglio così, almeno gli altri si responsabilizzano». Il primo duello in quota fra Vincenzo Nibali e Primoz Roglic si è appena concluso e lo 'Squalò racconta di avere sfidato anche verbalmente lo sloveno in corsa. «Ascolta, Roglic, gli ho detto - le parole di Nibali, dal pulmino Bahrain-Merida - se vuoi venire da me, ti faccio fare una foto dei miei trofei quando vuoi. Tanto io non ho da dimostrare niente. A quel punto ha capito che io non avrei fatto niente e che mi ero stufato del suo atteggiamento, così si è messo a lavorare». Parole da 'Squalò. Un vero messaggio a Roglic, che non ne voleva sapere di tirare; Nibali gli si è messo a ruota, dopo avere provato un attacchino. «Se vuole vincere il Giro, non è questo il modo di correre - ha aggiunto -: noi abbiamo fatto vedere che ci siamo. Abbiamo lavorato tantissimo con la squadra: Pozzovivo è stato grandioso. Per me, va bene così. La giornata non è stata semplice, la classifica è cambiata, però corridori davanti hanno speso tantissimo. È stata una giornata faticosa».

