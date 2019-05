Giro d'Italia, Chaves vince per distacco la tappa di San Martino di Castrozza. Carapaz resta in rosa

Festa colombiana a San Martino di Castrozza con Esteban Chavez che al Giro d’Italia vince e ritrova il sorriso. Il corridore della Mitchelton Schott, da solo ha tagliato il traguardo della tappa numero 19 della corsa rosa: 151 chilometri da Treviso a San Martino di Castrozza. Al secondo posto Matteo Vendrame seguito da Amaro Antunes. Tutto da rimandare per la classifica generale, con i big che si sono controllati e solo Lopez si è sganciato e ha attaccato. Ha guadagnato il capitano dell’Astana, ma il suo distacco è troppo importante e non basta per salire sul podio finale. Carapaz continua ad essere il leader seguito da Nibali a 1’54” e Roglic a 2’16”. Ottimi segnali da Landa che in corsa è apparso il più brillante, ma che per ordini di scuderia deve proteggere il suo capitano Carapaz. Il gran finale ci sarà domani con le ultime salite. Gli uomini di classifica saranno costretti ad un ultimo atto, con guerra fino all’ultimo pedale. Ancora una volta sono stati gli artisti della fuga a rendere viva la corsa. Sono stati 18 i battistrada che hanno raggiunto un vantaggio intorno ai 9’. Tra loro c’era anche Marco Canola che voleva vincere la tappa e ha provato una fuga, ma gli altri attaccanti lo hanno raggiunto mandando in fumo i suoi piani. A 4 chilometri dal finale è arrivato l’attacco del colombiano. Chavez con poche pedalate ha fatto subito la differenza, e alle sue spalle in breve tempo si è creato il vuoto. Chavez è stato il più forte e a San Martino di Castrozza è tornato a vincere dopo tanti momenti difficili. Una carriera straordinaria la sua con un secondo posto al Giro del 2016 e maglia rosa che perderà a due giorni dal finale, per consegnarla a Nibali, poi la vittoria al Lombardia e terzo posto alla Vuelta. Il dramma arriva nel 2017, con la morte della sua massaggiatrice, investita mentre correva con la bici. Per il campione della Mitchelton Schott, si erano spente così all’improvviso tutte le luci e si era spento anche il suo sorriso. Lo scorso anno era tornato al Giro vincendo la tappa dell’Etna e poi la mononucleosi, che lo aveva costretto al ritiro e la forma fisica che tardava a tornare.

A questo Giro non era venuto come capitano perché Yates aveva i gradi importanti. Il britannico però non ha trovato la giusta forma per la corsa rosa e Chavez, dopo aver avuto il via libera dalla sua squadra, con la sua vittoria ha riportato la luce nella Mitchelton Schott.

Domani sarà la tappa della verità. I 194 chilometri da Feltre a Monte Avena incoroneranno il re del Giro d’Italia 2019.

I corridori affronteranno prima Cima campo dopo 27 chilometri dal via, poi la Cima Coppi a Passo Manghen lunga 18 chilometri e sarà la salita più dura. Ci saranno i 29 chilometri del Passo Rolle che metterà solo fatica nelle gambe, perché le sue pendenze sono troppo dolci per tentare un affondo. Il finale sarà con Croce D’Aune e Monte Avena, che porteranno la vittoria solo al più forte.



Ordine d’arrivo

1. Esteban Chaves (MTS) 4:01:31

2. Andrea Vendrame (ANS) +0:10

3. Amaro Antunes (CCC) +0:12

4. Giovanni Carboni (BRD) +0:24

5. Pieter Serry (DQT) +0:32

6. François Bidard (ALM) +0:35

7. Marco Canola (NIP) +1:02

8. Manuele Boaro (AST) +1:37

9. Manuel Senni (BRD) +1:53

10. Olivier Le Gac (GFC) +2:33





Classifica generale

1. Richard Carapaz (MOV) 83:52:22

2. Vincenzo Nibali (TBM) +1:54

3. Primož Roglic (TJV) +2:16

4. Mikel Landa (MOV) +3:03

5. Bauke Mollema (TFS) +5:07

6. Miguel Ángel López (AST) +5:33

7. Rafal Majka (BOH) +6:48

8. Simon Yates (MTS) +7:17

Ultimo aggiornamento: 18:21

