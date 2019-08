Europei Strada, Svelati i nomi delle donne, Bastianelli super favorita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scoperti i nomi delle donne che parteciperanno ai prossimi. Il tecnico Dino Salvoldi ha ufficializzato le Azzurre Juniores, U23 ed Élite, che in Olanda dal 7 al 11 agosto andranno a caccia dei titoli continentali. Ci sarà, pronta a difendere il titolo conquistato lo scorso anno e ad affiancarla, ci saranno: Marta Cavalli, Elena Cecchini e Maria Giulia Confalonieri, Arianna Fidanza, Tatiana Guderzo, Elisa Longo Borghini Elisa e Soraya Paladin. Nella prova a cronometro gareggerà Vittoria Bussi. Per il tecnico Salvoldi le possibilità di podio per le nostre ragazze sono tante. “Possiamo fare buone prestazioni in tutte le gare alle quali parteciperemo - ha detto il tecnico azzurro - Sia a cronometro che nelle prove su strada, schiereremo atlete e squadre competitive.Il risultato dipende spesso da più di una variabile, ma credo che qualcosa di buono attiverà”. Marta Bastianelli la maglia bianca e azzurra con le stelle dorate, l’ha conquistata lo scorso anno e dopo la vittoria al Giro delle Fiandre quest’anno e il titolo italiano, sarà la donna da battere. “Non ho provato il percorso ma so che è molto veloce - ha detto la leonessa delle Fiandre - ci sarà un pezzo di pavè semplice e probabilmente ci sarà molto vento. Partiremo cattive, consapevoli che non siamo la squadra da battere, sopratutto in un arrivo compatto con atlete molto più veloci di noi. Sicuramente ce la giocheremo fino all ultimometro”.Saranno competitive anche le ragazze under23 con la super titolata Letizia Paternoster ed Elena Pirone per la prova contro il tempo ma che rivedremo anche nella prova in linea. Nella prova in linea si aggiungeranno Balsamo Elisa, Borghesi Letizia, Fidanza Martina, Alzini Martina e Ragusa Katia.NAZIONALE DONNE JUNIORESCRONOMETRO INDIVIDUALEAlessio Camilla Ciclismo InsiemeCollinelli Sofia A.S.D.Vo2 Team PinkCORSA IN LINEAAlessio Camilla Ciclismo InsiemeCatarzi Giorgia Ciclismo InsiemeCollinelli Sofia A.S.D.Vo2 Team PinkCrestanello Lara Ciclismo InsiemeEremita Noemi Lucrezia Ciclismo Insieme RISERVA IN PATRIAGasparrini Eleonora Camilla Asd Sc Vo2 Team PinkPatuelli Alessia Breganze Wilier Team RISERVA IN PATRIAVitillo Matilde Racconigi Cycling TeamNAZIONALE DONNE U23CRONOMETRO INDIVIDUALEPaternoster Letizia Fiamme Azzurre/Trek SegafredoPirrone Elena Fiamme Oro/Valcar CylanceCORSA IN LINEAAlzini Martina Bigla Team RISERVA IN PATRIABalsamo Elisa Fiamme Oro/Valcar CylanceBorghesi Letizia Aromitalia Basso Bikes Vaiano RISERVA IN PATRIAFidanza Martina Eurotarget - BianchiGuazzini Vittoria Fiamme Oro/Valcar CylancePaternoster Letizia Fiamme Azzurre/Trek SegafredoPirrone Elena Fiamme Oro/Valcar CylanceRagusa Katia BepinkNAZIONALE DONNE ELITECRONOMETRO INDIVIDUALEBussi Vittoria Open Cycling TeamPROVA TEAM RELAYGuazzini Vittoria Fiamme Oro/Valcar CylanceLongo Borghini Elisa Fiamme Oro/Trek SegafredoValsecchi Silvia BepinkCORSA IN LINEABastianelli Marta Fiamme Azzurre/Team Virtu CyclingCavalli Marta Fiamme Oro/Valcar CylanceCecchini Elena Fiamme Azzurre/Canyon SramConfalonieri Maria Giulia Fiamme Oro/Valcar CylanceFidanza Arianna Eurotarget - Bianchi - VittoriaGuderzo Tatiana Fiamme Azzurre/BepinkLongo Borghini Elisa Fiamme Oro/Trek SegafredoPaladin Soraya Alé CipolliniSanguineti Ilaria Valcar Cylance Cycling RISERVA IN PATRIA