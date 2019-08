Europei, Affini e Pirrone portano altri due bronzi all’Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora due medaglie per l’Italia ai Campionati Europei di ciclismo. Arrivano le due medaglie di bronzo di Edoardo Affini nella prova a cronometro riservata agli Elite, e di Elena Pirrone, nella crono under23. Nella categoria Elite uomini la prova è stata dominata dal bravissimo Remco Evenepoel, che a soli 19 anni, ha fatto fermare il tempo a 21’55”. Secondo posto per il danese Kasper Asgreen, a 18” seguito dal nostro Affini che ha chiuso a 20” dal belga. Filippo Ganna, tra i favoriti di oggi, chiude al sesto posto con un ritardo di 22” dal primo. Nella categoria donne under23, l’oro è andato alla tedesca Ludwig vincitrice del titolo europeo in 29'20". Argento alla russa Novolodskaya che ha tagliato il traguardo a 38" con la Pirrone a 40”.Il bottino dell’Italia sale così a 4 medaglie, con un oro e un bronzo conquistato ieri e i due bronzi di oggi.La giornata di domani darà il via alle prove su strada. Le prime a partire domani mattina saranno le donne juniores, seguite dalle donne under23. Gli uomini juniores chiuderanno la giornata.Venerdì 9 agostoh. 9.00-11.00 Prova in linea Donne Junioresh. 12.00-15.00 Prova in linea Donne U23h.16.00 -19.00 Prova in linea Uomini JunioresSabato 10 agostoh. 9.00-13.00 Prova in linea Uomini U23h. 13.00-17.00 Prova in linea Donne EliteDomenica 11 agostoh. 11.30-16.00 Corsa in linea Uomini Elite