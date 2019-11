Coppa del Mondo di Pista, Letizia Paternoster è argento nell'omnium

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Italia della pista non delude e continua a vincere. Dopo l’epico risultato di Filippoche ha aperto la sessione pomeridiana con il record del mondo nell’inseguimento individuale, Letiziaha chiuso la giornata con l’argento nell’omnium. La giovane azzurra che ai Campionati Europei era andata sotto le sue aspettative, oggi a Minsk in Bielorussia, nella prova olimpica per eccellenza della pista, è salita sul secondo gradino del podio. L’oro è andato all’imbattibile statunitense Jennifer, mentre il bronzo è stato conquistato dalla britannica LauraLa trentina ha lottato da vera leonessa, ottenendo il terzo posto nello scratch e il secondo nel tempo race e nell'eliminazione prima della corsa a punti finale. In questa prima prova di Coppa del Mondo la Paternoster ha guadagnato punti fondamentali per il pass olimpico.Nella Madison solo settimi. I due azzurri non sono mai entrati in gara nonostante qualche attacco ed hanno chiuso con 27 punti. In questa prova l’oro è andato alla coppia daneseche hanno conquistato 52 punti davanti ai francesicon 44 e agli spagnolicon 40.Fuori dal gruppo delle migliori Miriam, eliminata al secondo turno nel keirin femminile. L’oro è andato alla tedesca Emmadavanti alla francese Mathildee alla coreana Hyejin