Al via domani i Campionati Europei strada. Cassani punta su Viviani e Trentin, per le donne favorita la Bastianelli

Ultimo aggiornamento: 20:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si alzerà domani ad Alkmaar, in Olanda, il sipario sui Campionati Europei strada uomini e donne. L’Italia con Matteo Trentin e Marta Bastianelli, campioni continentali in carica, partirà da favorita, ma ci saranno altre nazioni da battere. Davide Cassani e Dino Salvoldi sono soddisfatti del lavoro fatto, e sperano di poter portare a casa la medaglia più importante. “Sarà un percorso veloce su un circuito - ha spiegato Cassani - Non sarà particolarmente lungo e favoriti saranno i velocisti come nel 2017”. Due anni fa a Herning, Viviani arrivò secondo, superato sul traguardo dal norvegese Alexander Kristoff. Per quell’Europeo la squadra fu costruita per Viviani, ma quest’anno le punte saranno due. “Sarà un arrivo per le ruote veloci e Viviani è la nostra punta, ma non dobbiamo dimenticare Matteo Trentin, capace di fare qualunque cosa”. Sia Viviani che Trentin arrivano da un ottimo Tour de France, dove entrambi hanno vinto una tappa. Per il veneto è arrivata anche la vittoria a Londra alla Ride London Surrey Classic. Le uniche insidie che i corridori potranno trovare saranno il vento ed il pavè. “I nostri avversari saranno l’Olanda di Groenewegen, la Germania di Ackermann e la Francia di Demare. Anche Kristoff potrebbe fare una bella corsa”. Per le donne la punta scelta da Dino Salvoldi è Marta Bastianelli, la campionessa nata alle porte di Roma e che dopo il titolo europeo vinto lo scorso anno, in questa stagione ha conquistato il Giro delle Fiandre e il titolo italiano. “Le nostre ragazze sono ben preparate e anche se sulla carta ci sono altre nazionali che partono da favorite, noi abbiamo lavorato bene e possiamo ottenere successi in più categorie”Domani il via a questo europeo verrà dato dalla categoria Juniores uomini e donne, nella prova a cronometro e si proseguirà con la staffetta a squadre mista. Giovedì ancora cronometro con Elite e under23 maschile e femminile e da venerdì inizieranno le prove in linea. Per avere un’idea di quanto potrebbe succedere nella prova Elite uomini, bisogna aspettare la prova under23 maschile di sabato mattina, alla quale seguirà quella Elite femminile. Domenica il gran finale con la prova degli uomini Elite