Checcoli, visita e lezione alla Sir-La Farnesina: è la scuola di equitazione più antica di Roma

Il campione olimpico Mauro Checcoli, vincitore di due medaglie d'oro nell'equitazione ai Giochi olimpici di Tokyo 1964, nel completo individuale e a squadre, ha visitato mercoledì 17 marzo gli impianti della società Sir-La Farnesina, la più antica scuola di equitazione di Roma e una delle prime d'Italia.

Checcoli ha parlato ai ragazzi della squadra agonistica della sua esperienza e della sua filosofia di approccio al cavallo, basata sul rispetto, l'amore e il feeling con l'animale, e su una profonda attenzione e cura dei dettagli. La visita è proseguita con due lezioni di un'ora ciascuna con i giovani allievi sui campi di nuova generazione e ad altissima tecnologia della Farnesina, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Erano presenti il direttore tecnico e il presidente della Sir - La Farnesina Luca Marziani e Pierluca Impronta. «Un riconoscimento importante per la Sir - dichiara il presidente Impronta - perché Checcoli ha scelto la nostra società per la sua lunga tradizione e il suo prestigio. Questa visita è per noi motivo di soddisfazione e un incoraggiamento per il prosieguo delle tante sfide che ci aspettano».

