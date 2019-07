Champion Golfer of The Year al via, Francesco Molinari sarà tra gli uomini da battere

Ultimo aggiornamento: 21:48

Giovedì mattina si presenterà sul tee della 1 del Dunluce al The Royal Portrush Golf Club, in Irlanda del Nord, e lo speaker lo annuncerà come il Champion Golfer of The Year, perché così è celebrato colui che solleva la Claret Jug, il trofeo più antico del golf, la brocca che ti consegna alla storia, che spetta al vincitore dell’Open Championship, o più semplicemente The Open, come amano definirlo i britannici per sottolinearne l’unicità. Francesco Molinari apparentemente non farà una piega, ma dentro, con ben celato orgoglio, tornerà con la memoria a quella fantastica giornata di luglio 2018, quando sul temutissimo percorso di Carnoustie centrò l’impresa più grande non solo della sua carriera ma dell’intero golf azzurro. Un italiano che vince un major. E non uno qualunque, ma il più antico, il più affascinante, il più emozionante, il più ambito Il più tutto, perché racchiude per intero l’essenza del golf.Francesco Molinari sarà tra gli uomini da battere nel 148° The Open: oggi è il numero 7 del ranking. E’ temuto e apprezzato in ogni parte del mondo. Non è personaggio da atteggiamenti sopra le righe, ma è uno che sa quello che vuole e sa come ottenerlo. La sua apparenza mansueta nasconde determinazione e fame di successi. Prendiamo quanto ha saputo fare dal quel 27 maggio dello scorso anno: quel giorno vinceva il BMW Pga Championship, il massimo evento dello European Tour. Dal quel momento, un’ascesa impressionante: il secondo posto all’Open d’Italia (vinto già 2 volte), la vittoria al Quicken Loans (prima volta di un italiano sul Tour americano), il secondo posto nel John Deere Classic, il trionfo a Carnoustie, il 6° posto nel Pga Championship (un altro major), la splendida vittoria nell’Arnold Palmer Invitational (seconda sul Pga Tour), il terzo posto nel WGC Dell Technologies e il 5° posto nel Masters dei rimpianti. Il tutto impreziosito, se mai ce ne fosse bisogno, dal primo posto nel ranking europeo e, soprattutto, dalle cinque vittorie su cinque match giocati che lo hanno eletto miglior giocatore in assoluto della Ryder Cup vinta dall’Europa nell’ultima edizione, quella di Parigi.Di certo, non si è avventato in giudizi affrettati chi ha sostenuto che in questi 15 mesi Molinari è stato sicuramente il giocatore numero uno al mondo. Motivo più per evitare di strafare e programmare al meglio un finale di stagione pieno di impegni. Ecco perché Molinari ha preferito centellinare le apparizioni in queste ultime settimane. Ha preferito concedersi una breve vacanza (senza golf) in Puglia e poi tanto allenamento per presentarsi al meglio a Portrush, l’unico campo della Rota dell’Open al di fuori di Scozia e Inghilterra. Qui, sulle vertiginose scogliere della costa settentrionale dell’Irlanda del Nord, si torna a giocare dopo 68 anni dal quel lontano 1951, quando a imporsi fu l’inglese Max Faulkner. A Portrush sono di casa grandi giocatori, ma qui, soprattutto, si ricordano di Rory McIlroy, il ragazzo prodigio che a soli annui 16 stabilì in 61 colpi il record del campo, che è un par 71. McIlroy, nell’atmosfera a lui più familiare, cercherà di porre fine al digiuno di major che dura dal 2014. Ma dovrà vedersela con tutti i migliori giocatori del mondo. Inutile fare l’elenco, ma due su tutti saranno sotto i riflettori: Tiger Woods che con la vittoria nel Masters ha ripreso l’inseguimento al record di Jack Nicklaus (15 slam contro 18) e Bruce Koepka, l’americano che sembra snobbare tutti i tornei che non siano major. Lo spettacolo, anche per chi seguirà la gara in tv, è assicurato. E vedrà protagonista anche altri due italiani: il romano Andrea Pavan, che si è qualificato grazie alla vittoria nel BMW International Open e che ha confermato la sua ottima forma con il quarto posto nello Scottish Open, torneo delle Rolex Series (7 milioni di dollari di montepremi) e Nino Bertasio, anche lui quarto in Scozia, che proprio grazie a questo piazzamento ha conquistato il pass per Portrush. Tre italiani in campo, il golf italiano continua a stupire.