Caso Mithelton-Schott, dura solo sei giorni l'avventura di Garzelli e Manuela Fundacion nel world tour

Prima l’annuncio di un contratto andato a buon fine, poi la rottura e infine i fatti raccontati con indignazione da Stefano, vincitore di un Giro d’Italia e dirigente sportivo. Questo è quanto avvenuto con il progetto di fusione tra l’australianae la spagnolaSembrava un affare fatto quello tra la fondazione iberica e Shayne, manager e proprietario al 100% della società di gestione di Mitchelton, con maglie presentate alla stampa e pullman pronti per partire. Poi ieri è arrivata la sorpresa, con l’australiano Gerryche ha lanciato un comunicato in cui spiegava che tutta l’operazione era stata annullata.Difficile capire cosa sia successo realmente e, a cercare di far luce sulla vicenda, è stato lo stesso Stefano Garzelli impegnato nel progetto di fusione, attraverso un intervento serale sui social. “Abbiamo contratti firmati che hanno valore legale e un impegno tra le parti”, ha spiegato Stefano Garzelli ieri sera. “Ci siamo assunti responsabilità importanti con i contratti di tutti i corridori, compresi quelli in scadenza. Abbiamo fatto le maglie e spellicolato tutti i mezzi per essere pronti e stiamo preparando un nostro comunicato stampa In cui spiegheremo la nostra posizione”.Difficile capire cosa sia realmente successo nel contratto iberico-australiano. Di fatto Gerry Ryan non ha fornito motivazioni ufficiali sulla sospensione del contratto e in molti si stanno chiedendo se esistano anche delle penali, che la squadra australiana dovrà versare alla Manuela Fundacion.Garzelli intanto ha tuonato ieri sera, con parole molto aspre nei confronti del magnate australiano, sostenendo che non vi erano state avvisaglie su un possibile blocco e che tutti, prima dell’annuncio di ieri, erano felici e stavano lavorando per questo progetto.L’unica cosa che emerge chiaramente da questa vicenda, è la breve avventura di Manuela Fundacion e Stefano Garzelli nel mondo del world tour. Un viaggio iniziato nel migliore dei modi, e che sembra sia terminato dopo appena 6 giorni. Stando alle comunicazioni ufficiali della squadra, in cui corrono Estebancon i gemelli, l’affare è saltato e squadra e licenza resteranno australiane.