Caso Liegi-Bastogne-Liegi, Vinokourov e Kolobnev prosciolti con formula piena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Caso chiuso per Alexandere Alexander. Secondo i giudici Belgi, lai del 2010, dove a vincere fu proprio Vinokourov, non fu truccata. Le prove presentate dall’accusa, nel processo per truffa sportiva, non sono state considerate sufficienti e i giudici hanno accolto pienamente quanto presentato dalla difesa dei due corridori. Sia per Kolobnev che per Vinokourov, oltre ad una pena in soldi, c’era il rischio di una condanna fino a 6 mesi di carcere.Dopo 9 anni da quel fatto, tante udienze e tanti rinvii il processo Liegi-Bastogne-Liegi ha visto oggi la sua conclusione con assoluzione a formula piena. Tante prove false prodotte da una accusa, che basava la sua tesi su equivoci scambi vi mail e ipotetici passaggi di soldi. Tutto falso per la difesa, guidata in parte dall’avvocato fiammingo Billy, che in modo preciso ha smontato ogni pezzo dell’accusa.I giudici del tribunale di Liegi, dopo un secondo rinvio, questa mattina hanno ufficializzato la sentenza, facendo scomparire per sempre ogni dubbio sulla Doyenne del 2010, ribadendo che a vincere fu il kazako Alexander Vinokourov, davanti al russo Alexander Kolobnev e il belga Philippe Gilbert.